جمال علام يجهز قائمته لخوض انتخابات اتحاد الكرة

بدأ جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، في تجهيز قائمة انتخابية، لخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة. وتضم قائمة علام كلاً من حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وإبراهيم القصاص رئيس منطقة القاهرة السابق، وعاصم حماد المرشح السابق في انتخابات الجبلاية. المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وإبراهيم القصاص رئيس منطقة القاهرة السابق، وعاصم حماد المرشح السابق في انتخابات الجبلاية. وبحسب المصادر، فإن جمال علام يجري محاولات مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ومجدي المتناوي عضو الجبلاية السابق لخوض الانتخابات في قائمته.

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