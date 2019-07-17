رياضة | إنفانتينو يصل القاهرة لحضور نهائي أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفانتينو يصل القاهرة لحضور نهائي أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القاهرة صباح اليوم، الأربعاء، لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.



واتجه انفانتينو من مطار القاهرة إلى حي الزمالك مباشرة، حيث تعقد اليوم الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بأحد الفنادق المطلة على النيل.



يحضر إنفانتينو مباراتي المركز الثالث اليوم بين تونس ونيجيريا في ستاد السلام، والنهائي غدا بين الجزائر والسنغال باستاد القاهرة.