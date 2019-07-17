ليفاندوفسكي يوجه رسالة تحذير لبايرن ميونخ

طالب نجم هجوم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، روبرت ليفاندوفسكي، ناديه بتعزيز صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل، محذراً من أن الإخفاق في ذلك، يسفر عن معاناة الفريق في المنافسة على الألقاب.

وقال ليفاندوفسكي في مؤتمر صحافي بلوس آنجليس إنه “في حالة عدم تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة سيكون من الصعب التنافس على الألقاب الكبيرة.”

وأضاف اللاعب البولندي: “علي أن أقول بأمانة إنه لا يفترض حالياً أن نكتفي بهذا العدد القليل من اللاعبين المحترفين بالفريق.. الكل يعلم ذلك”.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة آرسنال الإنجليزي اليوم الأربعاء، وذلك في أول المباريات الودية الثلاث التي يخوضها بايرن في جولته بالولايات المتحدة.

ومنذ انضمام ليفاندوسكي إلى الفريق البافاري، توج اللاعب بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) 5 مرات ضمن صفوف بايرن، لكنه يتطلع إلى التتويج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.

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وقال ليفاندوفسكي (30 عاماً): “إذا كنت تفكر في الفوز بكل الألقاب، عليك تعزيز صفوفك”.

وأكد ليفاندوفسكي أن المناقشات بدأت بشأن تجديد عقده، لكنه أضاف: “كم يستغرق الأمر من الوقت، لا أعرف تحديداً”.

وعزز بايرن ميونخ بالفعل خط دفاعه بضم لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد، اللذين توجا مع المنتخب الفرنسي بلقب كاس العالم 2018، كما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن النادي البافاري توصل إلى اتفاق لضم مارك روكا لاعب خط وسط إسبانيول الإسباني.

ولم تنجح محاولات بايرن ميونخ التي أجراها حتى الآن من أجل تعزيز هجومه قبل الموسم الجديد، خاصة فيما يتعلق بمحاولة ضم ليروس ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي.