رياضة | الزمالك يعرض كاسونجو مقابل مهاجم المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعرض كاسونجو مقابل مهاجم المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض مسئولو نادي الزمالك دفع مقابل مادي لحسم صفقة الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة خلال الموسم المقبل.

واشترط المقاصة الحصول على مليون ونصف مليون دولار وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك التي تسعى لحسم الصفقة عن طريق المقايضة.

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ويرغب مسئولو الزمالك في انتقال الكونغولي كابونجو كاسونجو إلى صفوف المقاصة على أن ينضم جون أنطوي إلى القلعة البيضاء في صفقة تبادلية بين الناديين دون دفع مقابل مادي.

ويسعى أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة للحصول على خدمات كاسونجو لثقته في قدراته وإمكانياته وبعدما قام بتدريبه من قبل في الوحدة السعودي خلال شهر يناير الماضي.