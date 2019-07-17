رياضة | تأجيل لقاء الأهلي والبلاستيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل لقاء الأهلي والبلاستيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأزراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، تأجيل خوض مواجهة البلاستيك والتي كانت مقرر لها غدا الخميس وديا.

وجاء تأجيل المواجهة لتقام الجمعة بدلا من الغد، لتمكين لاعبي الفريق للحصول على أكبر راحة ممكنة، بعد العودة من المعسكر الذي خاضه الفريق بإسبانيا.

ويستعد الأهلي، لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والذي يحتل فيه الفريق صداة الترتيب.