شكرا لقرائتكم اتحاد جدة ينهي صفقة انتقال هارون كمارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة اتحاد جدة برئاسة، أنمار الحائلي، التعاقد مع المهاجم هارون كمارا لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي القادسية الهابط إلى دوري أندية الدرجة الأولى.

وبدأ كمارا "21 عاماً" مشواره مع كرة القدم الاحترافية مع نادي القادسية في يناير 2018 كلاعب مواليد، واستطاع تثبيت نفسه كمهاجم أساسي في الفريق، ومن ضمن الأفضل في الدوري السعودي.

ولعب كمارا 39 مباراة مع القادسية في الدوري السعودي وكأس الملك، أحرز خلالها 11 هدفاً، وصنع خمسة أهداف.

وشارك كمارا مع المنتخب السعودي تحت 23 سنة في دورة الألعاب الآسيوية العام الماضي، كما انضم إلى معسكر المنتخب الأول في أكثر من مناسبة، وآخرها معسكره الإعدادي لكأس آسيا 2019.