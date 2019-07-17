شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة: بتروجت سيواصل شكواه للمحكمة الرياضية لعدم هبوطه للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عودة المدير الفنى لبتروجت أن فريقه سيستمر فى شكواه المقدمة لدى مركز التسوية والتحكيم من أجل إلغاء الهبوط فى الموسم الحالى نظرا للظلم الذى تعرض له فريقه من عدم تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية وراء هبوط بتروجت للقسم الثانى.

وأضاف عودة، فى تصريحات خاصة، أن فريقه مستمر فى شكواه حتى لو كلفه الأمر الوصول للمحكمة الرياضية بسويسرا للدفاع عن حقه، خاصة أن الكل داخل المنظومة الرياضية يعلم أن بتروجت هبط بفعل فاعل.

واختتم المدير الفنى لبتروجت حديثه أنه عقب رحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، فإنه يرى ضرورة رد المظالم لنادى تعب كثيرا طوال الموسم، إلا أن قرارات الجبلاية فى الأسبوع الأخير أضرته كثيرا وجعلته يخوض المباراة الأخيرة أمام المقاولون قبل بعض المباريات المؤجلة لناديى القمة الأهلى والزمالك والتى كان ستعود عليه بالنفع حال إقامتها قبل لقائه الأخير.