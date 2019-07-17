وزير الرياضة ينيب حداد لاستقبال بعثة الكاراتية بعد تصدر البطولة الأفريقية

أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير لاستقبال بعثة منتخب الكاراتية بعد عودتها لأرض الوطن وحصول المنتخب الوطني المصرى للكاراتيه علي المركز الأول في جدول ميداليات بطولة افريقيا الثامنة عشر للكبار و الشباب، والمقامة في الفترة من(9 -17 ) يوليو في العاصمة "جابورون" ببتسوانا.

وتصدره المنتخب المصري للكاراتية البطولة بحصوله على إجمالي ٢٣ ميدالية بواقع ١١ ذهبية و ٦ فضيات و ٦ برونزيات.

جاءت نتائج المنتخب المصري كالتالى حصل على الميدالية الذهبية كل من : علي الصاوى في منافسات وزن ٦٧ كجم، و طه طارق في وزن ٨٤ كجم، و جيانا فاروق في وزن ٦١ كجم، ياسمين نصر الجويلي في منافسات -٤٨ كجم

كوميتيه شابات، و نورسين في منافسات -٥٩ كجم شابات، و كريم وليد في منافسات الكاتا شباب، و شروق الحناوى في منافسات الكاتا شابات، نور اكرم سليمان في منافسات +٥٩ كجم كوميتيه شباب، و محمود جابر منصور في منافسات ٧٦ كجم كوميتيه شباب، و حازم أحمد محمد في منافسات +٧٦ كجم كوميتيه شباب، فريق كوميتيه جماعي رجال.

و أحرز الميداليات الفضية كل من : عبدالله ممدوح في وزن ٧٥ كجم، و مالك جمعه في وزن ٦٠ كجم، و رضوى سيد في وزن ٥٠ كجم، احمد اشرف في منافسات الكاتا رجال، و

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ساره عاصم في منافسات الكاتا سيدات، و فريق الكاتا جماعي رجال.

و فاز بالميداليات البرونزية كل من : فريال اشرف في وزن ٦٨ كجم، و ياسمين حمدى في وزن ٥٥ كجم، و منه شعبان في وزن +٦٨ كجم، جماعى انسات كاتا، و محمد عادل في منافسات وزن ٦١ كجم كوميتيه شباب، و احمد ايمن في منافسات وزن ٦٨ كجم كوميتيه شباب.

و يقود الفريق فنيا اللواء أحمد عبدالله مدير فنى المنتخب كومتيه، و كابتن سيد شمس مدرب المنتخب كومتيه، و دكتور محمد عبد الرحمن (تاتو ) مدرب منتخب الرجال، و كابتن هانى قشطه مدرب منتخب السيدات،و كابتن سيف النصر مدرب كاتا، و دكتور احمد عمر الفاروق مدرب البدنى، و دكتور احمد الصاوى طبيب. و يشرف على الأمور الادارية كابتن اشرف الجزار.

و يرأس البعثة الدكتور صالح عتريس و برافق البعثة الاستاذ محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه.