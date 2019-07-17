رياضة | باريس سان جيرمان يتجاهل عرضًا جديدًا من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يتجاهل عرضًا جديدًا من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاهلت إدارة فريق باريس سان جيرمان ، عرضًا جديدًا من نظيرتها في برشلونة ، وذلك حول ملف رغبة البلوجرانا في استعادة خدمات النجم البرازيلي نيمار جونيور داسيلفا ، من العاصمة الفرنسية ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وقدم برشلونة عرضًا لباريس سان جيرمان يشمل إثنين من اللاعبين (كوتينهو وراكيتيتش) ، بالإضافة إلى 40 مليون يورو مقابل نيمار.

ورفض باريس هذا العرض لأنه لا يقبل هذا الاقتراح لأنها تفضل الحصول على المزيد من المال نقدًا ، بدلاً من تقديم اللاعبين ، وهو ما تدركه برشلونة وتحاول اخفائه .