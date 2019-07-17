شكرا لقرائتكم تونس "المحبطة" تبحث عن المركز الثالث أمام نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ ساعة في 17 يوليو 2019 - اخر تحديث في 17 يوليو 2019 / 11:24

تلتقي تونس مع نيجيريا اليوم (الأربعاء)، على ملعب السلام في القاهرة، لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تختتم في مصر الجمعة المقبل، بمواجهة الجزائر والسنغال في المباراة الختامية.



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ويسيطر الإحباط على المسؤولين واللاعبين والجماهير التونسية، بعد الإخفاق أمام السنغال في نصف النهائي بالهزيمة بهدف من دون مقابل، خصوصا أن الأمل كان يراود الجميع بالظفر باللقب القاري للمرة الثانية، وتكرار إنجاز 2004.

وكان منتخب "نسور قرطاج" حجز المركز الثاني في مجموعته بالدور الأول بعد التعادل مع أنغولا ومالي وموريتانيا، ثم أقصى نظيره الغاني من ثمن النهائي بعد ماراتوان انتهى بركلات الجزاء الترجيحية، وتغلب على مدغشقر في ربع النهائي. ويغيب عن صفوف تونس المهاجم يوسف المساكني، وحارس المرمى معز حسن، بداعي الإصابة التي لحقت بهما في مباراة السنغال الأخيرة.

أما المنتخب النيجيري فسقط في الدقيقة الأخيرة أمام نظيره الجزائري (1-2) في الدور نصف النهائي، وأطلق نجم مانشيستر سيتي الإنكليزي رياض محرز رصاصة الرحمة في شباك النسور في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما كانت المباراة تتجه إلى الشوطين الإضافيين إثر التعادل (1-1)، لتعم الفرحة مدن الجزائر كافة.

وتمكنت نيجيريا من الإطاحة في الكاميرون من ثمن النهائي، وجنوب أفريقيا من ربع النهائي.