شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه الاتحاد بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس على ملاقاة الاتحاد السكندرى ودياً فى السابع من أغسطس المقبل بمعسكره المغلق ببرج العرب والذى ينطلق فى الاول من أغسطس المقبل .

وكان الجهاز الفنى للطلائع قد أعلن موعد المعسكر الأول بالاسماعيلية فى الفترة من 21 يوليو الجارى وحتى 28 من نفس الشهر .

وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.