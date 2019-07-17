رياضة | الأهلي يتلقى ضربة موجعة من الفيفا بسبب مهاجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى ضربة موجعة من الفيفا بسبب مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ضربة موجعة، بعد حصول نادي سانتوس لاجونا المكسيكي على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب مهاجمه دجانيني تفاريس.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن "فيفا" أصدر حكمًا يفيد بدفع النادي الأهلي لمبلغ 3.75 مليون دولار إلى نادي سانتوس، قيمة الدفعة الثانية من صفقة انتقال تفاريس للراقي في الإنتقالات الصيفية الماضية، بالإضافة لدفع 350 الف يورو غرامة تأخير.

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وقال دانتي إليزالدي، رئيس نادي سانتوس : "الأهلي تأخر خمسة أشهر في تسديد الدفعة الثانية المستحقة في يناير الماضي، مؤكدًا تقدمه بشكوى أخرى إلى "فيفا"، بسبب عدم سداد الراقي للدفعة الثالثة كذلك المقدرة بنحو 3.75 مليون دولار.

وتابع إليزالدي: "سبق وأن تقدمت بشكوى مماثلة ضد الأهلي بعد تأخره في تسديد الدفعة الأولى البالغة 7.5 مليون يورو، لمدة أربعة أشهر، قبل أن يحصل عليها لاحقًا، مبديًا تعجبه من تأخر إدارة الفريق في تسديد قيمة الصفقة.

وفي سياق متصل، أكد أحمد الصائغ، رئيس الأهلي، أنه لم يطلع على حتى أمس على الحكم الصادر ضد النادي، مؤكدًا أحقية نادي سانتوس لاجونا في الحصول على بقية مستحقاته من الصفقة.