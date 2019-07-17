نهائي أمم إفريقيا بالقاهرة يثير أزمة أمنية في فرنسا

رفضت الحكومة الفرنسية الدعوات لإغلاق شارع الشانزليزيه وبرج إيفيل الجمعة المقبلة، تحسبا لقيام المشجعين الجزائريين بأعمال شغب في حال الفوز ببطولة الأمم الأفريقية كان 2019 التي تستضيفها مصر.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشئون الداخلية، لوران نونيز، وفقا لموقع "جورنال سبورتيف فرانس فوتبول" الفرنسي، إن شارع الشانزليزيه وبرج إيفيل، سيظلا مفتوحين للجمهور الجمعة المقبلة، موضحا أن إغلاقهما سيولد مشكلات أكبر من فتحهما.

وكان عمدة بباريس، جان داسيتير، طالب بإغلاق الشانزليزيه وعدد من الشوارع الرئيسية بفرنسا تحسبا لوقوع أعمال شغب مثل التي وقعت منذ أيام فور فوز منتخب الجزائر على نظيره النيجيري وصعوده للمباراة النهائية المزمع عقدها الجمعة المقبلة على إستاد القاهرة الدولي.

ومنذ يومين، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إلقاء القبض على 282 شخصا بعد وقوع أعمال وقعت في عدة مدن فرنسية على هامش الاحتفالات بانتصار الجزائر على نيجيريا، في الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا.

وصعدت الجزائر إلى الدور النهائي بعد فوزها على نيجيريا لتلاقي السنغال في المباراة النهائية المقررة على إستاد القاهرة الدولي الجمعة المقبل.