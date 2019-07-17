«الأبيض» يترقب قرعة تصفيات مونديال 2022 اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب إسماعيل راشد مدير منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم عن تفاؤله بنجاح المعسكر الحالي للأبيض المقام في مدينة سالزبورج النمساوية والذي يستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 والتي ستنطلق اعتباراً من الخامس من شهر سبتمر/‏ أيلول المقبل.

أشاد إسماعيل بالروح المعنوية العالية والحماس الكبير الذي أظهره اللاعبون منذ انطلاقة الإعداد، مشدداً على ضرورة التحضير الجيد والاستعداد بالصورة المطلوبة للتصفيات.

ولفت مدير المنتخب الوطني إلى الأهمية الكبيرة للمعسكر الحالي في ظل قيادة فنية جديدة على رأسها مدير فني قدير هو الهولندي فان مارفيك الذي يملك سيرة ذاتية مميزة سواء مع المنتخب السعودي الذي قاده لمونديال روسيا 2018 وقبلها مع المنتخب الهولندي الذي وصل معه إلى المباراة النهائية في مونديال جنوب إفريقيا 2010، مشيراً إلى أن المعسكر يعتبر فرصة جيدة لوضع أساس متين لمنتخب يكون قادراً على تحقيق تطلعات الجماهير الإماراتية، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد تواصل العمل على كافة الجوانب الفنية والبدنية والنواحي الخططية وأسلوب وطريقة الأداء واللعب، وصولاً إلى المستوى الذي يُمكن الأبيض من منافسة أقوى المنتخبات في القارة.

وكشف مدير المنتخب أن توقيت المعسكر جاء بتنسيق تام بين اتحاد الكرة والأندية وبعد عقد عدة اجتماعات مع الأجهزة الفنية للأندية، تم خلالها التأكيد والموافقة على أن ينضم اللاعبون أولاً إلى معسكر المنتخب الوطني، على أن يلتحقوا بمعسكرات أنديتهم بعد نهاية الفترة المحددة لإعداد المنتخب، مضيفاً أن التنسيق سيكون مستمراً بين الجهاز الفني للمنتخب والأجهزة الفنية للأندية من أجل متابعة اللاعبين من كافة النواحي الفنية والبدنية وكذلك برامج التأهيل بالنسبة للاعبين المصابين.

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وأوضح مدير المنتخب أن الجهاز الإداري حرص على عقد اجتماع مع اللاعبين، تطرق خلاله إلى أهمية المرحلة المقبلة، التي تشهد تحولات إيجابية في المنتخب، مطالباً نجوم الأبيض باستغلال الفرصة للاستفادة من المعسكر الحالي إلى أقصى درجة، لافتاً إلى أن المعسكر المقبل سيشهد إعلان القائمة النهائية للأبيض التي ستشارك في التصفيات، وهو ما يجعل الجميع مطالبين بإظهار أفضل ما لديهم.

وتحدث مدير المنتخب عن القرعة التي ستسحب اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، حيث أكد أن وجود الأبيض بالمستوى الأول وعلى رأس مجموعة يمنحه بعض الأفضلية إلا أن ذلك يتطلب الإعداد المثالي للمباريات ومواجهة كل المنتخبات بمختلف المستويات على اعتبار أن التصفيات ستكون صعبة وقوية كون كل منتخب سيسعى للمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة للمونديال وحسم التأهل مبكراً إلى كأس آسيا.

وختم إسماعيل راشد حديثه، مؤكداً سعادته الكبيرة بالتكليف والعمل مديراً للمنتخب الوطني، واعداً بتكريس كل ما اكتسبه من خبرات خلال مشواره الطويل في كرة القدم لمصلحة الأبيض، والعمل بكل ما يملك لخدمة المنتخب.

ويواصل منتخبنا الوطني تدريباته بكل جدية وحماس على فترتين صباحية ومسائية، حيث يُركز الجهاز الفني على الجانب البدني ورفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بشكل تدريجي من خلال التدريبات اليومية خاصة بعد عودة اللاعبين من الراحة السلبية بنهاية الموسم الذي شهد خوضهم للعديد من البطولات على المستوى المحلي والمشاركات الخارجية سواء مع أنديتهم أو المنتخبات الوطنية.

كما تتواصل الفحوصات والاختبارات للاعبين بشكل يومي ودوري تحت إشراف الجهاز الفني الذي يحرص كذلك على عقد اجتماعات يومية مع اللاعبين لشرح التدريبات وغيرها من الأمور الفنية إلى جانب جلسات منفردة مع بعض اللاعبين لتعزيز الجانب النفسي خاصة مع عناصر الخبرة في صفوف المنتخب.