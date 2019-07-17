الامارات | ويسبرجر يتربع على قمة «السباق إلى دبي»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم النمساوي بيرند ويسبرجر إلى قمة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعد حصوله على أول لقب له في سلسلة روليكس بحصده لقب بطولة اسكتلندا المفتوحة بعدما تغلب على الفرنسي بنجامين هيبرت، وسط اشتداد المنافسة في الجولة الأوروبية لحجز المقاعد المؤهلة إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي تعد البطولة الختامية وتقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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