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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 7 / 2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء دورى مواليد 97 ويكتفى بـ99.

رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء دورى مواليد 97 ويكتفى بـ99

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هانى رمزى: خرجنا من البطولة لأننا كان عندنا 4 رجالة والباقيين بدون روح

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هانى رمزى يكشف عن خلافاته مع أجيرى حول قائمة المنتخب ورحلة صلاح للغردقة

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الصقر وحسام غالى أبرز المرشحين لمنصب مدير منتخب مصر

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سوبر كورة.. سفير أهلاوى يطير إلى الكونغو للتعاقد مع هداف الـ40 مليون جنيه

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بريبرام التشيكى يطلب ضم عمرو جمال فى ميركاتو الصيف

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سعد سمير يؤدى برنامجه التأهيلى فى ألمانيا على 3 فترات

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نصف دستة لاعبين على أعتاب الرحيل عن الأهلى فى الصيف

 

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شاهد.. لحظة توقيع بن شرقى على عقد انضمامه للزمالك

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عبد الله جمعة ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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