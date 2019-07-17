حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء دورى مواليد 97 ويكتفى بـ99. رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء دورى مواليد 97 ويكتفى بـ99 هانى رمزى: خرجنا من البطولة لأننا كان عندنا 4 رجالة والباقيين بدون روح هانى رمزى يكشف عن خلافاته مع أجيرى حول قائمة المنتخب ورحلة صلاح للغردقة الصقر وحسام غالى أبرز المرشحين لمنصب مدير منتخب مصر سوبر كورة.. سفير أهلاوى يطير إلى الكونغو للتعاقد مع هداف الـ40 مليون جنيه Advertisements بريبرام التشيكى يطلب ضم عمرو جمال فى ميركاتو الصيف سعد سمير يؤدى برنامجه التأهيلى فى ألمانيا على 3 فترات نصف دستة لاعبين على أعتاب الرحيل عن الأهلى فى الصيف شاهد.. لحظة توقيع بن شرقى على عقد انضمامه للزمالك عبد الله جمعة ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة

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