رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم: البرسا يقدم عرضا مغريا لضم نيمار وباريس يطلب إدراج نجم البلوجرانا بالصفقة وعرض نجم الفريق للبيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم: البرسا يقدم عرضا مغريا لضم نيمار وباريس يطلب إدراج نجم البلوجرانا بالصفقة وعرض نجم الفريق للبيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 16-7-2019، العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

وإليكم أبرز وأهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 16-7-2019:-

ذكرت تقارير إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نجم نادي برشلونة قد طالب من الإدارة الكتالونية السماح له بالرحيل وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت قناة "TV3" الفرنسية أن البرازيلي مالكوم يريد المغادرة وبرشلونة يطلب 60 مليون يورو لمن يرغب في التعاقد معه هذا الصيف.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن نادي آرسنال يقترب من التعاقد مع مالكوم وإنقاذه من جحيم الجلوس على دكة الإحتياط مع فالفيردي.

وانضم مالكوم في صيف 2018 إلى برشلونة حيث تضمنت بنود العقد أن يدافع عن ألوان قميص البارسا لمدة 5 سنوات فيما بلغت رسوم الانتقال 41 مليون دولار بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 1 مليون دولار كمكافآت.

ويسعي برشلونة إلى الحصول على الأموال بشكل سريع لتمويل صفقة نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فجرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رغبة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في الانتقال إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وأفادت صحيفة موندو دييورتيفو الإسبانية اليوم أن نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان قام بلفتة جديدة من تقربه من برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتابعت الصحيفة أن نيمار طلب من شركة "Teisa" أن تسحب الدعوى ضده وضد البلوجرانا، التي تطالب بمبلغ من حقوق اللاعب عندما انتقل من سانتوس للنادي الكاتالوني.

ويأمل برشلونة في التعاقد مع نيمار لإضافة مزيد من القوة إلى هجوم الفريق خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان القادم من صفوف أتليتكو مدريد.

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يجهز عرضًا جديدًا للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير أن برشلونة سيعرض مبلغ 130 مليون يورو، مع قائمة مكونة من أربعة لاعبين ليختار منهم باريس سان جيرمان لاعبين اثنين كجزأ من الصفقة، واللاعبون المرشحون هم: فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي وسيميدو، بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي.

عرض برشلونة الجديد قد يغير تفكير إدارة باريس سان جيرمان ويجعلها تراجع حساباتها بشأن التفريط في اللاعب البرازيلي، حيث يمكن الاستفادة من بيع اللاعب في تدعيم فريقه بلاعبين في مراكز أخري تحتاج التدعيم.

يذكر أن نيمار انتظم في تدريبات بطل فرنسا الأحد لأول مرة بعد تغيبه عدة أيام عن خوض تدريبات الفريق التحضيرية استعدادا للموسم المقبل.

جريزمان يوجه رسالته الأولى إلى ميسي

كال الفرنسي أنطوان غريزمان، أحدث الوجوه المنضمة لبرشلونة الإسباني، الثلاثاء المديح لزميله وقائد "البلاوغرانا" الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث وصفه بأنه الأفضل في العالم.

وأكد غريزمان في تصريحات لوسائل إعلام النادي الكاتالوني: "بالنسبة لي، ميسي هو رقم واحد. هو مثل ليبرون (جيمس) في كرة السلة. ليبرون هو أيقونة كرة السلة والدوري الأمريكي 'NBA'، وبالمثل ميسي في كرة القدم، لأنه يختلف عن الباقين، ولا نشاهد لاعباً مثله إلا كل 30 عاماً أو أكثر.

ولم يثن صاحب الـ28 عاماً فقط على 'ليو'، ولكن أيضاً على أسلوب لعب "البرسا"، حيث أكد أن "أسلوب لعب برشلونة يختلف عن كل الفرق".

ووجه بطل العالم مع فرنسا في مونديال روسيا الصيف الماضي كلمة لجماهير "البلاوغرانا"، حيث أكد بأنهم سيستمتعون "داخل وخارج الملعب"، كما أبدى طموحه الكبير في تجربته الجديدة على ملعب الكامب نو".

وأتم "متشوق لبدء اللعب أمام جماهيري الجديدة. أعتقد أنهم يعرفونني جيدا، وسأبذل قصارى جهدي داخل الملعب كما اعتدت، ومتأكد من أننا جميعا سنستمتع".

وأعلن نادي برشلونة الجمعة عن ضم غريزمان قادماً من أتلتيكو مدريد بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 120 مليون يورو.

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وقام محامو الدولي الفرنسي بالتوجه إلى مقر رابطة الدوري الإسباني في مدريد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع "الروخيبلانكوس".

وكان النادي الكاتالوني قد استهل استعداداته للموسم الجديد (2019-20) بحصة تدريبية أولى الاثنين شهدت مشاركة غريزمان، بالإضافة للثنائي الجديد أيضاً لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، وحارس المرمى البرازيلي نوربيرتو مورارا 'نيتو'.

برشلونة يضم لاعبه السابق

استقر نادي برشلونة الإسباني، على تفعيل بند إعادة شراء لاعبه السابق مارك كوكوريلا من إيبار لاستعادة خدماته مع الفريق للموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة سدد مبلغ 4 مليون يورو لنادي إيبار نظير كوكوريلا كما يُحدد مستقبله النهائي مع النادي الكتالوني إلى الآن.

وأوضحت التقارير أن كوكوريلا يمكن أن يكون بديلاً لجوردي ألبا في الجبهة اليسرى للبارسا فيما قد يستخدمه النادي الكتالوني في صفقة تبادلية مع ريال بيتيس لضم جونيور فيربو.

واستطاع كوكوريلا أن يجذب الأنظار إليه مع إيبار خلال منافسات الموسم الماضي فقد خاض مع الفريق 33 مباراة.

أكدت الإعلامية هيلينا كونديس أن نادي برشلونة رد بكل قوة على الأنباء التي تتحدث عن دخول البرازيلي فيليب كوتينيو أو الفرنسي عثمان ديمبلي ضمن الصفقة المحتملة لضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

وقالت الإعلامية هيلينا كونديس عبر إذاعة "كادينا كوبي" اليوم الثلاثاء: "برشلونة ينفي تقديم عرض يشمل كوتينيو أو ديمبيلي من أجل نيمار".

وتابعت كونديس: "ديمبيلي ليست لديه أي نية للخروج من برشلونة، والنادي الكتالوني يعتبر اللاعب غير قابل للبيع في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

ويحاول برشلونة الظفر بخدمات نيمار والاستفادة من إمكانياته الكبيرة خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف أتليتكو مدريد.

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني، سينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت التقارير بأن كوتينيو سيدخل ضمن صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى البرسا خلال ميركاتو الصيف الحالي.

وكان كوتينيو قد قام بإزالة اسم برشلونة من على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام" للصور، في إشارة كبيرة منه للرحيل عن صفوف البلوجرانا.

قام البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، بإزالة اسم البرسا من حسابه من موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" للصور، في خطوة تشير إلى اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف البلوجرانا.

وتشير أخر التقارير الصحفية الإسبانية، بأن كوتينيو طلب الرحيل عن البرسا، بعد تعاقد الفريق الكتالوني مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، بالإضافة إلى قرب برشلونة أيضًا في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ويري كوتينيو أن فرصته في اللعب أساسيًا في صفوف البرسا ستكون صعبة في ظل وصول جريزمان واقتراب نيمار أيضًا من الانضمام للبلوجرانا.

أشارت تقارير صحافية هولندية وإيطالية إلى أن مدافع وقائد أياكس أمستردام الهولندي، ماتيس دي ليخت، سيصل مدينة تورينو اليوم الثلاثاء، بعدما وافق على الانضمام غلى ناديها يوفنتوس الإيطالي.

ولم توضح التقارير ما إذا كان نادي "السيدة العجوز" توصل إلى اتفاق كامل بشأن قيمة الصفقة مع نادي العاصمة الهولندية، لكنها أكدت أن قائد أياكس البالغ 19 عاماً وافق على الشروط الشخصية مع النادي الإيطالي.

وأشارت التقارير إلى أن يوفنتوس سيدفع 75 مليون يورو (85 مليون دولار) لأياكس للحصول على خدمات المدافع الدولي الهولندي.

وارتبط اسم دي ليخت بالعديد من الأندية الأوروبية، لاسيما برشلونة الإسباني، بعدما أدى دوراً أساسياً الموسم المنصرم في فوز أياكس بلقب الدوري المحلي، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض دي ليخت 117 مباراة في مختلف المسابقات بقميص أياكس، وسجل 13 هدفاً، بينها ثلاثة أهداف على الصعيد الأوروبي في مغامرة الفريق الى المربع الذهبي الموسم الماضي، علماً بأنه سجل هدف الفوز في عقر دار يوفنتوس وساهم في إقصاء النادي الإيطالي من الدور ربع النهائي بالحاق الهزيمة به إياباً 1-2، بعد التعادل 1-1 ذهاباً.

وكان يوفنتوس قدم رسمياً أمس الإثنين لاعب وسطه الدولي الويلزي آرون رامسي، المنتقل إلى صفوفه كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق آرسنال الإنجليزي، علماً بأن اللاعب كان وافق في فبراير (شباط) الماضي، على الانتقال إلى تورينو بدءاً من الموسم الجديد.