رياضة | أول تعليق من دي ليخت بعد انضمامه إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من دي ليخت بعد انضمامه إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الهولندي ماتياس دي ليخت عن سعادته الكبيرة عقب وصوله إلى تورينو للانضمام بشكل رسمي إلى فريق يوفنتوس.

وقال دي ليخت في أول تصريح له عقب وصوله مطار تورينو :"مرحباً بيانكونيري، أنا ماتياس وسعيد جداً أن أكون هُنا ".

ومن المنتظر أن يوقع دي ليخت على عقد مع يوفنتوس مدته ٥ مواسم حيث ستكلف الصفقة خزينة النادي الإيطالي ٧٥ مليون يورو، فيما سيحصل اللاعب على ١٢ مليون يورو راتبا سنويا.