رياضة | رامى بن سبعينى لـ "الخليج 365 الرياضي": نشكر الجماهير على المساندة.. وأتمنى التتويج بكأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رامى بن سبعينى لـ "الخليج 365 الرياضي": نشكر الجماهير على المساندة.. وأتمنى التتويج بكأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر رامى بن سبعينى نجم منتخب الجزائر ستاد رين الفرنسي عن سعادته البالغة بعد الفوز على منتخب نيجيريا والتأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لمواجهة منتخب السنغال.

وقال بن سبعينى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :" نتمنى إسعاد الجماهير الجزائرية بالفوز على السنغال والتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية هذا العام".

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وأضاف :" نتمنى أن يكون ليس هناك فارق بين الفوز على السنغال فى دور المجموعات ومباراة النهائي وأن يكون الفوز من نصيبنا".

وتابع :" مباراة نيجيريا في نصف النهائي كانت صعبة منتخب نيجيريا كان قوى والحمدلله على الفوز والصعود للنهائي وكان شعورى لا يوصف بعد الهدف فى اللحظات الأخيرة ".

وأختتم حديثه قائلاً :" أشكر جماهير الجزائر التى ساندتنا على والحضور ونتمنى إسعادهم فى نهائي البطولة بالفوز والعودة باللقب ".