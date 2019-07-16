شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، توقيع بن شرقى عقود الانضمام للزمالك، واتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء دورى مواليد 97 ويكتفى بـ99.

رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء دورى مواليد 97 ويكتفى بـ99

أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية إلى الأندية المشاركة فى دوريات الشباب والناشئين على مستوى الجمهورية، لإخطارها بمواعيد بداية الدوريات للموسم الجديد 2019 -2020.

هانى رمزى: خرجنا من البطولة لأننا كان عندنا 4 رجالة والباقيين بدون روح

أكد هانى رمزى، مدرب المنتخب الوطنى السابق، أن سبب خروج الفراعنة من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية على يد جنوب أفريقيا بهذه الطريقة يرجع إلى انعدام الروح بين اللاعبين، والتى افتقدوها طيلة مباريات البطولة وأدت للخروج المهين بهذه الطريقة.