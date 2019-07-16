اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، توقيع بن شرقى عقود الانضمام للزمالك، واتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء دورى مواليد 97 ويكتفى بـ99.
رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء دورى مواليد 97 ويكتفى بـ99
أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية إلى الأندية المشاركة فى دوريات الشباب والناشئين على مستوى الجمهورية، لإخطارها بمواعيد بداية الدوريات للموسم الجديد 2019 -2020.
هانى رمزى: خرجنا من البطولة لأننا كان عندنا 4 رجالة والباقيين بدون روح
أكد هانى رمزى، مدرب المنتخب الوطنى السابق، أن سبب خروج الفراعنة من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية على يد جنوب أفريقيا بهذه الطريقة يرجع إلى انعدام الروح بين اللاعبين، والتى افتقدوها طيلة مباريات البطولة وأدت للخروج المهين بهذه الطريقة.
هانى رمزى يكشف عن خلافاته مع أجيرى حول قائمة المنتخب ورحلة صلاح للغردقة
قال هانى رمزى، المدرب العام السابق للمنتخب الوطنى، أنه أقترح على المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى السابق للمنتخب ضم اثنين من المهاجمين فقط لقائمة المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا الحالية، مقابل ضم لاعبين آخرين فى خط الوسط أو صانع الألعاب لكن أجيرى أصر على ضم ثلاثة مهاجمين.
الصقر وحسام غالى أبرز المرشحين لمنصب مدير منتخب مصر
دخل الثنائى أحمد حسن عميد لاعبي العالم ولاعب الأهلى والزمالك السابق دائرة المرشحين لتولي منصب مدير منتخب مصر فى الجهاز المقبل المقرر تشكيله خلال الأيام المقبلة، كما دخل حسام غالي نجم الأهلى السابق ومدير الكرة الحالي لنادي الجونة دائرة المرشحين بقوة أيضاً لتولي منصب مدير المنتخب.
بريبرام التشيكى يطلب ضم عمرو جمال فى ميركاتو الصيف
طلب نادى بريبرام التشيكى التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الأهلى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وأرسل النادى التشيكى عرضا إلى الأهلى للحصول على خدمات مهاجم الفريق الأحمر لمدة موسم على سبيل الإعارة الشراء.
سعد سمير يؤدى برنامجه التأهيلى فى ألمانيا على 3 فترات
يؤدى سعد سمير مدافع النادى الأهلى برنامجه التأهيلى حالياً فى ألمانيا على 3 فترات، ضمن استعداداته للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر، وتواصل خالد محمود طبيب الأهلى مع المدافع الدولى، للاطمئنان على حالته، فى ظل برنامج العلاج الطبيعى الذى يؤديه فى الفترة الأخيرة.
نصف دستة لاعبين على أعتاب الرحيل عن الأهلى فى الصيف
أصبحت إدارة النادي الأهلى مضطرة للتفريط فى عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تقليص عدد قوائم كل فريق لـ25 لاعباً وإضافة 5 لاعبين تحت السن بعد إلغاء مسابقات فرق الـ97 و98، وارتبط اسم أكثر من لاعب داخل قائمة الأهلى بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي القادم وعلى رأسهم:
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