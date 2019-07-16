بلايلي يتفوق على نجوم الكان برقم أفريقي خاص

يبصم الدولي الجزائري يوسف بلايلي على موسم مميز على كافة الأصعدة مع ناديه الترجي التونسي، ومع المنتخب الجزائري في كأس أمم أفريقيا الحالية.

اللاعب السابق لنادي اتحاد العاصمة عاد وصنع لنفسه اسما من ذهب في سماء الكرة الأفريقية حيث سيشارك في النهائي الرابع له على المستوى الأفريقي في ظرف 8 أشهر فقط.

وسبق لبلايلي أن لعب نهائي دوري أبطال أفريقيا (2018) مع ناديه الترجي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن يخوض مباراة السوبر الأفريقي في شهر مارس/ آذار 2019 ضد الرجاء البيضاوي المغربي في قطر.

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وفي نسخة العام الجاري من دوري الأبطال، عاد بلايلي للتألق وبلغ النهائي مع الترجي مرة أخرى، ضد الوداد في شهر مايو/ أيار الماضي.

وأخيرا، بلغ نجم الترجي نهائي كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الجزائر، في القاهرة، حيث سيلعب مع الخضر ضد السنغال، الجمعة المقبل، ليسجل يوسف بلايلي بذلك رقما مميزا وخاصا يتفوق به على كل زملائه، في كتيبة بلماضي، وكل نجوم الكان.