مالكوم يرحب بالرحيل من برشلونة

رحب لاعب برشلونة، بالرحيل عن صفوف ناديه الكتالوني، من أجل المشاركة بشكل أكبر في المباريات، حيث لم يشارك بصورة كبيرة تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

وذكرت صحيفة سبورت، أن ممثلي البرازيلي مالكوم جناح برشلونة، تقابلوا مع مسئولي البارسا، للتعرف على نواياهم فيما يتعلق بمستقبل اللاعب.

وقالت الصحيفة إن مالكوم مستعد للرحيل عن برشلونة، حال تلقيه عرضًا جيدًا، خاصة في ظل صعوبة مشاركته مع الفريق بعد انضمام أنطوان جريزمان، واقتراب عودة نيمار.

Advertisements

وانتقل مالكوم إلى برشلونة مطلع الموسم الماضي، بعدما كان في طريقه إلى روما الإيطالي.

ويعتبر آرسنال، من الأندية المهتمة بالحصول على خدمات مالكوم، لكن صحيفة "إكسبريس" أكدت أن عرض الجانرز سيكون بعيدًا عن طموحات البارسا واللاعب نفسه.

ويريد النادي الإنجليزي، ضم مالكوم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم، لكن برشلونة يرغب في الحصول على 55.7 مليون يورو، من أجل السماح برحيل صاحب الـ 22 عامًا.