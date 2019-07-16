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برشلونة يعيد الشاب كوكوريا من إيبار

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مارك كوكوريا لاعب إيبار

استعاد برشلونة خدمات الظهير الأيسر مارك كوكوريا من إيبار بعد أن أثار اللاعب البالغ من العمر 20 عاما الاعجاب في موسمه الأول بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال بطل إسبانيا في بيان إنه قام بتفعيل بند في عقد اللاعب كان يسمح لبرشلونة بإعادة شرائه مقابل أربعة ملايين يورو بعد نحو شهرين على موافقة إيبار على التعاقد معه نهائيا مقابل مليوني يورو.

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ويجيد كوكوريا اللعب على يسار الدفاع أو في مركز الجناح الأيسر وتدرج في فئات الناشئين في برشلونة لكنه خاض سبع دقائق فقط مع الفريق الأول في كأس ملك إسبانيا قبل الانتقال إلى ايبار على سبيل الاعارة الموسم الماضي وشارك في 31 مباراة في الدوري.

وصنع اسمه بأداء مذهل في انتصار الفريق المنتمي لاقليم الباسك بثلاثية دون رد على وسجل أيضا في التعادل 2-2 مع برشلونة في اليوم الأخير من الموسم.

 

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