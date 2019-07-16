أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ضم الفرنسي عبدو ديالو مدافع نادي بروسيا دورتموند الألماني. وقال بيان النادي الفرنسي أن النادي الباريسي نجح في ضم ديالو بعقد يمتد لـ5 سنوات حتى عام 2024. ولم يكشف النادي الباريسي عن أي تفاصيل مادية حول صفقة المدافع الفرنسي صاحب الـ23 عاما. وأشارت بعض التقارير الصحفية أن باريس سان جيرمان نجح في ضم ديالو بمبلغ 31 مليون يورو تقريباً. يذكر أن ديالو شارك مع النادي الألماني في 38 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالهم هدفاً وصنع آخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. باريس سان جيرمان يُعلن ضم ديالو من بروسيا دورتموند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.