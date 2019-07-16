رياضة | الاتحاد يضرب بولتون بثلاثية في أولى تجاربه الودية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي فوزًا هامًا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم، خلال معسكر الفريق المقام في مدينة مانشستر الإنجليزية حاليًا، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وافتتح الصربي بيرجوفيتش أهداف المباراة للاتحاد في الدقيقة الثالثة عشر من زمن المباراة، وأدرك بولتون التعادل في الدقيقة الثلاثين من عمر اللقاء.

وتقدم بولتون في النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، ليدرك عبد الرحمن الغامدي التعادل للاتحاد بعد اربعة دقائق فقط، واختتم عبد العزيز البيشي أهداف المباراة للعميد بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 72 من زمن المباراة.