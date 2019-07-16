رياضة | وكيله غاضبًا: رحيل جاريث بيل مجرد هراء !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيله غاضبًا: رحيل جاريث بيل مجرد هراء ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال مصير النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، محل شك كبير، حيث يسعى النادي الملكي للتخلص من اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن وكيل أعمال جاريث بيل، والمدعو جوناثان بارنيت غاضب بعد الشائعات الأخيرة حول مستقبل اللاعب.

ولم يرغب بارنيت في التعليق على أي شيء تقريبًا حول الموضوع لكنه وصف الأخبار التي تضمن عودة بيل إلى توتنهام "بالقمامة" و "الهراء".