رياضة | الاتحاد يوجه صفعة قوية للهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يوجه صفعة قوية للهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة من التعاقد مع هارون كمارا مهاجم نادي القادسية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن هارون كمارا يستعد للمغادرة متجهًا نحو جدة، من أجل التوقيع على عقود انضمامه لصفوف الاتحاد السعودي.

وكان نادي الهلال قد دخل الصراع بقوة في وقت سابق من أجل الحصول على خدمات كمارا، حيث قدم عرضًا بقيمة 15 مليون ريال، والحصول على راتب مليوني ريال لكمارا، وهو نفس المبلغ الذي قدمه العميد السعودي، بالإضافة لحصول اللاعب على 2.5 مليون ريال.