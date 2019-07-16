رياضة | برشلونة يرد بقوة على أنباء دخول كوتينيو وديمبلي في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرد بقوة على أنباء دخول كوتينيو وديمبلي في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الإعلامية هيلينا كونديس أن نادي برشلونة رد بكل قوة على الأنباء التي تتحدث عن دخول البرازيلي فيليب كوتينيو أو الفرنسي عثمان ديمبلي ضمن الصفقة المحتملة لضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

وقالت الإعلامية هيلينا كونديس عبر إذاعة "كادينا كوبي" اليوم الثلاثاء: "برشلونة ينفي تقديم عرض يشمل كوتينيو أو ديمبيلي من أجل نيمار".

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وتابعت كونديس: "ديمبيلي ليست لديه أي نية للخروج من برشلونة، والنادي الكتالوني يعتبر اللاعب غير قابل للبيع في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

ويحاول برشلونة الظفر بخدمات نيمار والاستفادة من إمكانياته الكبيرة خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف أتليتكو مدريد.