رياضة | تقارير.. نجم برشلونة إلى باريس سان جيرمان ضمن صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. نجم برشلونة إلى باريس سان جيرمان ضمن صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني، سينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت التقارير بأن كوتينيو سيدخل ضمن صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى البرسا خلال ميركاتو الصيف الحالي.

وكان كوتينيو قد قام بإزالة اسم برشلونة من على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام" للصور، في إشارة كبيرة منه للرحيل عن صفوف البلوجرانا.