رياضة | نجم ريال مدريد الجديد يقع في ورطة قانونية كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد الجديد يقع في ورطة قانونية كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن هناك مشكلة قانونية تمنع النجم الياباني تاكسيوفا كوبو، لاعب ريال مدريد الجديد من المشاركة في المباريات الرسمية مع ريال مدريد.

الجدير بالذر أنه في إسبانيا كلّ فريق له الحق أن يمتلك ثلاثة لاعبين من جنسية غير اوروبية وريال مدريد حاليا يمتلك خمسة لاعبين بهذا الوضع وهم فينيسيوس جونيور، إيدير ميليتاو، فيدي فالفيردي، رودريجو جوس وكوبو.

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وذكرت إذاعة "كادينا سير" أن فالفيردي سيحصل قريبا على الجنسية الإسبانية ممّا يجعل رودريجو يحتل مكانه كلاعب ثالث، خاصة أن ريال مدريد واثق من أنّ مشكلة فالفيردي سيتمّ حلّها قريبا.

لكن بشأن كوبو النادي إما سيكون عليه البحث عن طريقة قانونية من أجل مشاركته وإما الصبر لسنة كاملة وهو يلعب في الكاستيا.

مع ذلك القانون سيمنع كوبو من المشاركة في المباريات الرسمية لكن النجم الياباني يمكن له المشاركة في المباريات الودية لهذا الصيف.