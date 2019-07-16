شكرا لقرائتكم خبر عن عودة لاعب برشلونة السابق لصفوف الفريق والان مع التفاصيل

كشف الموقع الرسمي لبرشلونة الأسباني، عن عودة لاعبه مارك كوكوريلا، بتفعيل بند الشراء 4 ملايين يورو. وكان كوكوريلا يبلغ من العمر 20 عاما، ويلعب مع إيبار خلال الماضي على سبيل الإعارة، وشارك في 33 مباراة مع إيبار، أحرز خلالهما هدفين أحدهما في مرمى برشلونة.

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