مستقبل كوسيلني يدخل مدرب آرسنال في حيرة

أفادت تقارير صحافية إيطالية أن نادي العاصمة روما أبدى رغبته في التعاقد مع مهاجم يوفنتوس، الأرجنتيني غونزالو هيغواين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع توتو ميركاتو الإيطالي، إن روما على استعداد لتقديم عرض مغر من أجل التعاقد مع هيغواين، وأنه على استعداد لمنحه شارة القيادة الفريق، حال وافق على الانتقال لصفوف “الذئاب”.

وأضاف الموقع أن يوفنتوس سيكون حريصاً على تسهيل عملية رحيل هيغواين، في ظل وجود الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجانب الرغبة في التعاقد مع لاعب إنتر ميلان، ماورو إيكاردي.

وعانى هيغوين على مدار الموسم المنصرم، بعدما رحل عن يوفنتوس إلى ميلان ثم تشيلسي على سبيل الإعارة، دون أن يحقق نجاحاً يُذكر في التجربتين.