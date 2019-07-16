اخبار الرياضه

مستقبل كوسيلني يدخل مدرب آرسنال في حيرة

0 نشر
Alaa Ali 0 تبليغ

Advertisements

أفادت تقارير صحافية إيطالية أن نادي العاصمة روما أبدى رغبته في التعاقد مع مهاجم يوفنتوس، الأرجنتيني غونزالو هيغواين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع توتو ميركاتو الإيطالي، إن روما على استعداد لتقديم عرض مغر من أجل التعاقد مع هيغواين، وأنه على استعداد لمنحه شارة القيادة الفريق، حال وافق على الانتقال لصفوف “الذئاب”.

وأضاف الموقع أن يوفنتوس سيكون حريصاً على تسهيل عملية رحيل هيغواين، في ظل وجود الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والنجم البرتغالي ، بجانب الرغبة في التعاقد مع لاعب إنتر ميلان، ماورو إيكاردي.

وعانى هيغوين على مدار الموسم المنصرم، بعدما رحل عن يوفنتوس إلى ميلان ثم على سبيل الإعارة، دون أن يحقق نجاحاً يُذكر في التجربتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستقبل كوسيلني يدخل مدرب آرسنال في حيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا