شكرا لقرائتكم خبر عن «نيوم» تحتضن منافسات كأس العالم لرياضات التزلج على الماء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه ( الوجه )

تستضيف نيوم «أرض المستقبل» في الفترة 19 ــ 20 يوليو الجاري بطولة كأس العالم الخمسون لرياضات التزلج على الماء وهي واحدة من أكثر الرياضات المائية إثارة وندية، حيث يتنافس على كأس البطولة مجموعة من أبطال العالم في رياضة التزلج بالكيبل.

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و تحتضن نيوم أحد أكثر النظم البيئية البحرية الفريدة على مستوى العالم، والذي يضم مجموعة متنوعة من المواطن البيئية تشمل الشعاب المرجانية، والأعشاب البحرية، وأشجار المانغروف بالإضافة إلى الكائنات المهددة بالانقراض عالمياً كالأطُوم والسلحفاة الصقرية المنقار .

كما قد تكون الشعاب المرجانية في منطقة نيوم هي الأهم على وجه الأرض خاصة مع تأثيرات التغير المناخي، فقد طورت هذه الشعاب خاصية فريدة للبقاء على قيد الحياة حتى في المحيطات الدافئة، وهي قدرة على التكيف تبعث الأمل للحفاظ على بقية الشعاب المرجانية حول العالم.

وكانت الشركة قد أعلنت من قبل عن احتضانها لبطولة نيوم لكرة القدم الشاطئية والتي ستنطلق منافساتها غدا (الأربعاء) وتستمر حتى السبت القادم الـ20 من يوليو الجاري والتي ستتنافس على لقب البطولة فيها عدة فرق قُسمت إلى مجموعتين تضم الأولى منها المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية بجانب منتخبي مصر والصين، ويتنافس في المجموعة الثانية منتخبات الأرجنتين والإمارات وإنجلترا.