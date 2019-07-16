شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى و الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على إستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى و الزمالك المقرر لها 28 يوليو من الشهر الجاري فى الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز 2018 – 2019 ، ورفض مقترح تعيين حكام مصريين للمباراة لأنها قد تكون حاسمة فى مشوار بطولة الدوري ليتم الإتفاق على حكام أجانب كبار للمباراة .
وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إرسال خطاب لدول إنجلترا و ألمانيا و إسبانيا و فرنسا لتعيين حكام أجانب من الصفوة نظراً لصعوبة اللقاء ، خاصة ان اتحاد الكرة هو من سيتحمل تكاليف استقدام الحكام بناء على قرار سابق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب للأهلي و الزمالك فقط وتحمل اتحاد الكرة للتكاليف كاملة ، عكس باقي المباريات التى يتحمل أى طرف تكاليف الحكام بناء على طلبه.
كما أكد مسئولو الجبلاية أن الزمالك لم يتقدم بأى طلب رسمي لتعيين حكام أجانب فى مبارياته المقبلة بالدوري أمام الجونة ثم الإسماعيلي و المقرر لهما يومي 21 و 24 يوليو الجاري ، وفى حالة التقدم بطلب رسمي سيتم الموافقة على الفور بشرط سداد مبلغ 25 ألف دولار و إخطار الجبلاية بطلب إستقدام الحكام قبل المباراة بأسبوع.
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