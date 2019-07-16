شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى و الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على إستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى و الزمالك المقرر لها 28 يوليو من الشهر الجاري فى الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز 2018 – 2019 ، ورفض مقترح تعيين حكام مصريين للمباراة لأنها قد تكون حاسمة فى مشوار بطولة الدوري ليتم الإتفاق على حكام أجانب كبار للمباراة .

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إرسال خطاب لدول إنجلترا و ألمانيا و إسبانيا و فرنسا لتعيين حكام أجانب من الصفوة نظراً لصعوبة اللقاء ، خاصة ان اتحاد الكرة هو من سيتحمل تكاليف استقدام الحكام بناء على قرار سابق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب للأهلي و الزمالك فقط وتحمل اتحاد الكرة للتكاليف كاملة ، عكس باقي المباريات التى يتحمل أى طرف تكاليف الحكام بناء على طلبه.

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كما أكد مسئولو الجبلاية أن الزمالك لم يتقدم بأى طلب رسمي لتعيين حكام أجانب فى مبارياته المقبلة بالدوري أمام الجونة ثم الإسماعيلي و المقرر لهما يومي 21 و 24 يوليو الجاري ، وفى حالة التقدم بطلب رسمي سيتم الموافقة على الفور بشرط سداد مبلغ 25 ألف دولار و إخطار الجبلاية بطلب إستقدام الحكام قبل المباراة بأسبوع.