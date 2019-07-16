شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحمل تكاليف الحكام الأجانب فى قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة على استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك المقرر لها 28 يوليو من الشهر الجارى، فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز 2018 – 2019، ورفض مقترح تعيين حكام مصريين للمباراة لأنها قد تكون حاسمة فى مشوار بطولة الدورى، ليتم الاتفاق على حكام أجانب كبار للمباراة.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إرسال خطاب لدول إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا لتعيين حكام أجانب من الصفوة، نظراً لصعوبة اللقاء، خاصة أن اتحاد الكرة هو من سيتحمل تكاليف استقدام الحكام بناء على قرار سابق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب للأهلى والزمالك فقط وتحمل اتحاد الكرة للتكاليف كاملة، عكس باقى المباريات التى يتحمل أى طرف تكاليف الحكام بناء على طلبه.

كما أكد مسئولو الجبلاية أن الزمالك لم يتقدم بأى طلب رسمى لتعيين حكام أجانب فى مبارياته المقبلة بالدورى أمام الجونة ثم الإسماعيلى، والمقرر لهما يومى 21 و24 يوليو الجارى، وفى حالة التقدم بطلب رسمى سيتم الموافقة على الفور بشرط سداد مبلغ 25 ألف دولار وإخطار الجبلاية بطلب استقدام الحكام قبل المباراة بأسبوع.