رياضة | مواجهة إنجليزية في أولى مباريات الاتحاد السعودي الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة إنجليزية في أولى مباريات الاتحاد السعودي الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، عصر اليوم الثلاثاء، أولى مبارياته الودية، أمام بولتون الإنجليزي.
ويلتقي الفريقان في تمام الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.
ويسعى التشيلي سييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لتجهيز جميع اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد، خلال معسكره الخارجي المقام حاليًا في مدينة مانشستر الإنجليزية.