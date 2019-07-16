رياضة | مواجهة إنجليزية في أولى مباريات الاتحاد السعودي الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة إنجليزية في أولى مباريات الاتحاد السعودي الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، عصر اليوم الثلاثاء، أولى مبارياته الودية، أمام بولتون الإنجليزي.