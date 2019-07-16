تعرف على ابرز الانتقالات الصيفية لدى قطبي الكرة المصرية...

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جدة - عمرو شويل هد الميركاتو الحالى رحيل عدد من نجوم الأهلى إلى صفوف الزمالك و العكس لتطبيق عصر الإحتراف ، و نرصد أبرز ملامح إنتقال النجوم من و إلى القطبين فى التقرير التالى :

نجح الزمالك هذا الموسم فى التعاقد مع ثنائى الأهلى أحمد حسام ومصطفى خليل بعد استغناء الأهلى عن بعض نجومه هذا الموسم فى ظل النتائج السلبية التى حققها الفريق الأحمر بخسارة جميع البطولات و تحقيق بطولة كاس مصر فقط، فضلا عن محمد عبد الرحمن "بودى" لاعب سموحة والأهلى السابق و الذى كان احد أعمدة القلعة الحمراء سابقا .

أما على صعيد كرة السلة فنجح الزمالك فى التعاقد مع كريم الدهشان بعدما إنتهى تعاقده مع الفريق الأحمر و لم يتم تجديده .

كما تعاقد أيضا الأهلى مع أحمد إسماعيل لاعب فريق الزمالك السابق ، إلا أنه فجر أزمة بين القطبين ، بعد إعلان مسئولى القلعة الحمراء عن التعاقد مع احمد إسماعيل لاعب فريق سلة الزمالك السابق، و الذى انتقل للعب فى دورى الجامعات الامريكية ، و عاد للانضمام لصفوف القلعة الحمراء

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ووفقا لـ طارق سعيد مديرفريق كرة السلة بنادى الزمالك ان اللاعب أحمد إسماعيل من حق القلعة البيضاء ، والإدارة البيضاء تحتفظ بكامل حقوقها فى اللاعب ، فى ظل امتلاك المستندات التى تثبت احقيتها فى أحمد إسماعيل ، خاصة وأن اللاعب شارك مع الفريق 5 سنوات ، و فى العام السادس غادر إلى دورى الجامعات الأمريكية ، ووفقا للائحة فيعود اللاعب إلى ناديه الأصلى وهو الزمالك

وأضاف طارق سعيد أن اتحاد السلة سبب الأزمة ، خاصة وأن النادى أرسل خطابا للاتحاد بتاريخ 13 يونيو 2016 يثبت أحقية النادى فى رعاية اللاعب ، لكن اتحاد السلة رد أن الخطاب " ضاع " لكن الزمالك يمتلك أصل الخطاب ، وبمجرد التوجه إلى الاتحاد بأصل الخطاب سيكون اللاعب من حق القلعة البيضاء قائلا " اتحاد السلة سبب الأزمة بين الأهلى و الزمالك ".