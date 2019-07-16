رياضة | نيمار يواصل استفزازه لباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يواصل استفزازه لباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن الأمور تسير باتجاه إضفاء المزيد من التوتر على العلاقة بينه وبين باريس سان جيرمان من خلال امتناعه عن حضور التدريبات وبقائه في البرازيل وسط هدوء ممن البرسا وعدم الدخول في مفاوضات مباشرة مع PSG وكأنه غير معني بتمرد نيمار في محاولة لممارسة المزيد من الضغوط على إدارة باريس سان جيرمان لدفعها في النهاية إلى تخفيض مبلغ انتقال نيمار أو الموافقة على صفقة تبادل بين الناديين.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن التصريحات الأخيرة لنيمار وصلت لحد وضع حواجز متينة أمام عودته إلى باريس سان حيرمان، حيث اختار هذه المرة الاستفزاز والسخرية حين أكد أن إحدى أجمل ذكرياته في كرة القدم هي الريمونتادا التي حققها مع البرسا قبل عامين ضد ناديه الحالي باريس سان جرمان في دوري أبطال أوروبا عندما خسر برشلونة برباعية في مباراة الذهاب في باريس لكنه حقق معجزة في مباراة العودة وفاز بستة أهداف مقابل واحد منها اثنين لنيمار.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه كان يمكن لنيمار اختيار مناسبة أخرى حتى لو كانت الريمونتادا هي أفضل حدث بالنسبة له إلا أنه تعمد الغمز من قناة باريس سان جيرمان محاولاً قطع كل الجسور التي قد تسهل عودته إلى PSG وهو أمر بات في حكم المؤكد بعدما أصابت تصريحاته إدارة النادي في الصميم.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه يمكن اعتبار تصريحات نيمار بمثابة رسالة ذات وجهين بمعنى أنه ربما أراد القول لمسئولي برشلونة أنني قمت بما عليّ وحان الآن دوركم للقيام بما هو متوجب عليكم لتسهيل عملية العودة إلى الكامب نو وهذا ما لم يحدث حتى هذه اللحظة.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من الواضح أن فصول القضية بين نيمار وباريس سان جيرمان لن تنتهي خاصة إذا ما قرر النادي الفرنسي تصعيد القضية والاصرار على عودة اللاعب للتدريبات أو بيعه بالسعر الذي يريده لكن في المقابل فإن كل الانظار ستتجه نحو برشلونة لمعرفة ما اذا كان سيقرر إنهاء هذه المناورة الذكية التي يقوم بها أو ترك الأمور تتجه نحو الأسوأ بين نيمار وباريس سان جيرمان.