رياضة | رايولا سبب فشل انضمام دي ليخت إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رايولا سبب فشل انضمام دي ليخت إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ​مينو رايولا​ وكيل أعمال ماتياس دي ليخت نجم ​آياكس​​ كان سببا في عدم تسهيل عملية إنتقال اللاعب ذو الـ19 عاما إلى برشلونة مفضلا الرحيل إلى يوفنتوس​.



ونقلت شبكة سبورت ميديا سيت عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه من المنتظر وصول دي ليخت إلى تورينو للقيام بالفحص الطبي قبل التوقيع رسميا ليوفنتوس في صفقة ستكلف السيدة العجوز مبلغ 70 مليون يورو مع راتب سنوي لدي ليخت 12 مليون يورو.



وأفادت الشبكة الإسبانية بأن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة​ حاول القيام بمحاولة أخيرة لجلب دي ليخت إلى برشلونة حيث تواصل معه في الأيام الماضية شخصياً كما أنه طلب من دي ليخت الاجتماع معه في أمستردام لحسم مسألة ضمه إلى البرسا وأن اللاعب لم يُبد اعتراضا على طلب بارتوميو ولكنه طلب منه إعلام وكيله مينو رايولا بالأمر قبل الاتفاق على موعد الاجتماع.



وأوضحت الشبكة الإسبانية أن رايولا وافق على عقد الاجتماع لكنه إشترط على بارتوميو حصول دي ليخت على نفس الراتب الذي قدمه يوفنتوس له وأن يحصل هو الآخر على مبلغ 11 مليون يورو وهو نفس المبلغ الذي سيحصل عليه رايولا مقابل إنتقال دي ليخت ليوفنتوس وعندها لغى بارتوميو رئيس برشلونة فكرة الزيارة كليا ليصبح من بعدها الطريق متاحا ليوفنتوس.