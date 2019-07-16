انت الان تتابع محكمة كاس تعلن قرارها بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال الشهر الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس)

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) اليوم الاثنين أنها ستبت، قبل نهاية تموز/يوليو الجاري، في الاعتراضين اللذين تقدم بهما ناديا الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإعادة مباراة إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكشفت المحكمة عبر موقعها على الإنترنت اليوم أنها ستعلن قرارها النهائي في أجل أقصاه 31 تموز/يوليو الجاري.

وكان الفريقان قد تعادلا 1 / 1 ذهابا في الدار البيضاء، ثم التقيا في مباراة الإياب في رادس بتونس يوم 31 أيار/مايو، وقد توقفت عند الدقيقة 60، بينما كان الترجي متقدما بهدف نظيف، حيث رفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) إثر إلغاء هدف للفريق في الدقيقة 60 .

Advertisements

وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف ، قرر الحكم الجامبي باكاري جاساما إنهاء المباراة بانسحاب الوداد واحتساب اللقاء لصالح الترجي، معلنا فوز الترجي باللقب لانسحاب لاعبي الوداد، وذلك بقرار من مسؤولي الكاف.

وجرى تتويج الترجي وتسلم لاعبوه الميداليات في مراسم احتفالية. لكن اللجنة التنفيذية للكاف أعلنت في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، في اجتماع طارئ لها في العاصمة الفرنسية باريس، عن قرارها بإعادة المباراة في ملعب محايد لعدم توفر "الظروف الأمنية الملائمة" بتونس، مع سحب اللقب والميداليات من الترجي.

وبحسب بيان "كاس"، يعترض كلا الفريقين على هذا القرار، حيث يطلب الوداد إلغائه ومنحه اللقب والجائزة المالية في حال اعتباره فائزا بينما يطلب الترجي من حيث المبدأ إلغاء قرار كاف واعتباره باطلا وتمكينه بالتالي من الاحتفاظ باللقب والميداليات التي استلمها يوم 31 أيار/مايو ومطالبة كاف بتسديد الجائزة المالية.