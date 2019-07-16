شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يستهل ودياته ببولتون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يبدأ فريق الاتحاد مبارياته الودية اليوم (الثلاثاء) بمواجهة فريق بولتون الإنجليزي، وسيسعى المدرب سييرا للزج بجميع اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الفنية من خلال اللقاء الودي الأول للفريق الاتحادي بمعسكره بمدينة مانشستر.

من جانب آخر، يدرس المشرف العام على الفئات السنية بنادي الاتحاد الكابتن حمزة إدريس «البرق»، إقامة معسكرات خارجية لفريقي الشباب والناشئين، من أجل الإعداد بشكل مناسب لمنافسات الموسم القادم، ويتطلع إدريس لتحقيق النجاح مع العميد على مستوى مهمته الجديدة بالإشراف على الفئات السنية، إذ عقد سلسلة من الاجتماعات مع الأجهزة الإدارية والفنية لفريقي الشباب والناشئين، وطالبهم ببذل الجهد وتقديم العمل الجيد في المرحلة القادمة، وسيعمل مع إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي على تلبية كافة المتطلبات التي تكفل عودة فريقي الشباب والناشئين للمنافسة على البطولات وتفريخ المواهب للفريق الكروي الأول. وكان فريق الناشئين بدأ تدريباته بقيادة المدرب الوطني جبرتي الشمراني ومساعديه، ويتولى المهام الإدارية حامد الحارثي، فيما سيتولى قيادة فريق الشباب المدرب الوطني أبوبكر الراعي ومساعدوه، وسيقوم بمهمات العمل الإداري الكابتن هشام حبتور، وستنطلق تدريبات فريق الشباب (السبت) القادم. إلى ذلك تلقى النادي خطابا من إدارة المنتخب السعودي للشباب يتضمن انضمام الرباعي نايف عسيري، ومحمد العوفي، وعوض الناشري، وباسم صديق لمعسكر الأخضر الشاب في الطائف تحت إشراف المدرب الوطني بندر باصريح.