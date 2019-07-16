شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تصل اليوم من أسبانيا بعد استكمال المعسكر الخارجي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود بعثة فريق الاهلي للقاهرة اليوم،الثلاثاء، قادمة من أسبانيا عقب إنتهاء معسكر الفريق الخارجي الذى إستمر قرابة الـ12 يوماً خاض خلالهم الفريق 3 مباريات ودية أمام فريق «أوكام الإسبانى» وسوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتي الإنجليزى.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة غداً الأربعاء على أن يواصل بعدها الاستعداد لمواجهة لمقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الممتاز ووضع اليخاندرو مخطط الأحمال برنامجا بدنيا مكثفا لرفع لياقة لاعبي الفريق الفنية والبدنية قبل مباراتي المقاولون والزمالك يومي 24 و28 يوليو الجاري في ختام بطولة الدوري.