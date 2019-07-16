مرتضي منصور : أشرف بن شرقي وقع للزمالك لمدة 3 سنوات

رضا علي اعلن رئيس الزمالك أن النادي أنهى إجراءات التعاقد مع مهاجم الوداد السابق، " أشرف بن شرقي " ووقع على عقود الانضمام للزمالك لمدة 3 سنوات . وتابع " منصور " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الزمالك اليوم " علي فضائية المحور ان اشرف بن شرقى سيصل القاهرة الأربعاء المقبل لتقديمه فى مؤتمر صحفى رسمى .

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