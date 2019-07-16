شكرا لقرائتكم جلسة ثنائية تحسم موعد رحيل طارق حامد من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد طارق حامد نجم وسط نادي الزمالك جلسة ثنائية مع أمير مرتضي منصور المشرف على فريق الكرة، من أجل حسم مصيره مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تلقي اللاعب عرضاً مغرياً للغاية من فريق اتحاد جدة السعودي.

ومن المنتظر أن يتم مناقشة الكثير من الأمور التي تخص مستقبل اللاعب مع الفريق خلال هذه الجلسة، حيث سيحاول النادي أن يرضي حامد مادياً بشكل كبير، خاصة في ظل رغبة رئيس النادي الكبيرة في الابقاء على نجمه خلال الموسم المقبل.

سيحاول أمير خلال الجلسة أن يصل إلى حل مرضي لجميع الأطراف حتى يبقى اللاعب في صفوف الزمالك، خاصة أنها رغبة الإدارة الأولى إلا إذا اختلفت الأمور وتغيرت في ظل وجود عرضاً مغرياً بهذا الشكل.

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وشهدت الأيام الماضية تلقى لاعبي الزمالك العديد من العروض الخليجية المغرية، على رأسهم طارق حامد الذي تلقى عرضاً من اتحاد جدة السعودي وصل إلى 4 مليون دولار، بل أن صحيفة عكاظ السعودية قد أكدت أن الصفقة أصبحت قريبة للغاية من الانتهاء بشكل رسمي.

كان رئيس الزمالك قد خرج وأكد عدم صحة كل هذه الأقاويل، حيث أكد أن رغبة الندي هي بقاء حامد حتى لو أراد أن يزيد قيمته عقده المالية، خاصة أنه من الأعمدة الرئيسية للفريق خلال المواسم السابقه، بل أنه يؤدي بروح قتاليه عالية يفتقدها اللاعبين الآخرين.

ويحاول مسؤولي الزمالك أن ينهوا ملف أزمة طارق حامد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق يستعد لاسئناف بطولة الدوري المصري عقب نهاية كأس أمم إفريقيا 2019، حيث يتبقى للزمالك ثلاث مواجهات نارية سيتحدد على أثرها هوية البطل، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين القطبين في الموسم الحالي.