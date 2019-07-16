أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 15 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 15 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يفوز على أوكام الإسبانى بسباعية.. وديا
الأهلى يفوز على أوكام الإسبانى بسباعية.. وديا
فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على فريق أوكام الإسبانى بسبعة أهداف دون مقابل، فى ثالث المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجى المقام حاليا فى إسبانيا.
عمومية الجبلاية تجتمع بثروت سويلم 22 يوليو لمناقشة "المرحلة الانتقالية"
حددت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة 22 يوليو الجارى موعداً للاجتماع مع ثروت سويلم، المدير التنفيذى للجبلاية، لمناقشة خريطة الطريق الخاصة باتحاد الكرة خلال الفترة الانتقالية بعد استقالة المجلس السابق.
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