تغيير نظام تحديد بطل "الدوري الإنجليزي" لموسم 2019-2020

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الإثنين، إجراء تغييرات في نظام تحديد بطل الدوري المحلي (البريميرليغ) في الموسم المقبل 2019-2020.



ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الانترنت، "رسميًا تغيير طريقة الفصل بين الفرق المتساوية المتنافسة على اللقب أو أحد المراكز المؤهلة لبطولات أوروبا أو الهبوط من فارق الأهداف إلى المواجهات المباشرة".



وأضاف البيان "سيتم تطبيق نظام النظر إلى المواجهات المباشرة بين الفرق للفصل بينهم بداية من الموسم المقبل".



وأوضح " في حالة تساوي الفريقين في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة".



وأشار البيان "إذا استمر التساوي بين الفريقين في المواجهات المباشرة والأهداف المسجلة خارج الأرض، يتم تنظيم مباراة فاصلة بين الفريقين على ملعب محايد يتم تحديد موعدها من قبل رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين".



وينطلق الدوري الإنجليزي لموسم 2019/2020 يوم 9 أغسطس/ آب المقبل.

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