رياضة | طولان: حسام حسن لا يصلح لتدريب المنتخب وأرشح "فهمي" لرئاسة الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طولان: حسام حسن لا يصلح لتدريب المنتخب وأرشح "فهمي" لرئاسة الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن حسام حسن المدير الفني الحالي للنادي المصري البورسعيدي لا يصلح لقيادة منتخب مصر.

وقال طولان في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: حسام حسن لا يصلح لقيادة المنتخب، تجنباً لاثارة أي ازمات دبلوماسية مع بعض الدول، اسم مصر كبير لا يقبل الأزمات.

وواصل: حسن شحاته والجوهري أفضل المدربين على مر العصور، أما ميدو فمازال أمامه بعض الوقت.

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