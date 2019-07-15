شكرا لقرائتكم خبر عن رغم عودة الدوليين.. خالد جلال يتمسك باستمرار الثلاثى الناشئ فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، باستمرار الثلاث لاعبين الناشئين، فى تدريبات الفريق الكروى الأول، رغم عودة الدوليين، وذلك بعد الأداء المميز الذى ظهروا عليه خلال مشاركتهم فى معسكر الإعداد الذى أقيم بقبرص.

وكان خالد جلال ضم 3 لاعبين من قطاع الناشئين فى معسكر قبرص الذى استمر لمدة 13 يومًا استعدادًا للموسم الكروى الجديد، وهم: محمود الشحات لاعب فريق 97، ويوسف محمود لاعب فريق 2000، ويوسف حسن لاعب وسط 98.

وأبلغ الجهاز الفنى للزمالك الثلاثى يوسف محمود ويوسف حسن، ومحمود الشحات بموعد التدريبات الجماعية التى ستقام، فى العاشرة مساء اليوم على ملعب النادى بميت عقبة، من أجل المشاركة فى المران، وستشهد تدريبات الزمالك عودة الثلاثى الدولى محمود علاء وطارق حامد ومحمود الونش بعد الراحة التى حصلوا عليها عقب خروج المنتخب الوطنى من أمم أفريقيا بجانب المغربى خالد بوطيب فيما سيغيب الدولى التونسى فرجانى ساسى.

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ويستعد الزمالك لخوص المباريات المتبقية له في الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.