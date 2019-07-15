وزير الرياضة يشيد بإنجاز منتخب مصر للكاراتيه

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إتصال هاتفيا بمحمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه وذلك عقب تصدر المنتخب الوطني المصرى للكاراتيه المركز الأول في جدول ميداليات بطولة افريقيا للكبار و الشباب المقامة في الفترة من ٩ إلى ١٧ يوليو ببتسوانا.

وخلال الاتصال أعرب صبحى عن اشادته بالنتائج المشرفة التى حققها المنتخب المصرى وتصدره البطولة والحصول على المركز الأول بحصوله على إجمالي ٢٣ ميدالية بواقع ١١ ذهبية و ٦ فضيات و ٦ برونزيات، (١١ ذهبية و ٤ برونزية).

وأكد وزير الرياضة أن هذه النتائج مشرفة وغير مسبوقة وتؤكد الريادة المصرية على مستوى القارة الافريقية

يذكر ان المنتخب المصرى جاءت نتاءجه كالتالى حصول كل من : علي الصاوى في منافسات وزن ٦٧ كجم، و طه طارق في وزن

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٨٤ كجم، و جيانا فاروق في وزن ٦١ كجم، ياسمين نصر الجويلي في منافسات -٤٨ كجم كوميتيه شابات، و نورسين علي في منافسات -٥٩ كجم شابات، و كريم وليد في منافسات الكاتا شباب، و شروق الحناوى في منافسات الكاتا شابات، نور اكرم سليمان في منافسات +٥٩ كجم كوميتيه شباب، و محمود جابر منصور في منافسات ٧٦ كجم كوميتيه شباب، و حازم أحمد محمد في منافسات +٧٦ كجم كوميتيه شباب، فريق كوميتيه جماعي رجال.

و أحرز الميداليات الفضية كل من : عبدالله ممدوح في وزن ٧٥ كجم، و مالك جمعه في وزن ٦٠ كجم، و رضوى سيد في

وزن ٥٠ كجم، احمد اشرف في منافسات الكاتا رجال، و ساره عاصم في منافسات الكاتا سيدات، و فريق الكاتا جماعي رجال.

و فاز بالميداليات البرونزية كل من : فريال اشرف في وزن ٦٨ كجم، و ياسمين حمدى في وزن ٥٥ كجم، و منه شعبان في وزن +٦٨ كجم، جماعى انسات كاتا، و محمد عادل في منافسات وزن ٦١ كجم كوميتيه شباب، و احمد ايمن في منافسات وزن ٦٨ كجم كوميتيه شباب.

و يقود الفريق فنيا اللواء أحمد عبدالله مدير فنى المنتخب كومتيه، و كابتن سيد شمس مدرب المنتخب كومتيه، و دكتور محمد عبد الرحمن (تاتو ) مدرب منتخب الرجال، و كابتن هانى قشطه مدرب منتخب السيدات،و كابتن سيف النصر مدرب كاتا، و دكتور احمد عمر الفاروق مدرب البدنى، و دكتور احمد الصاوى طبيب. و يشرف على الأمور الادارية كابتن اشرف الجزار. و يرأس البعثة الدكتور صالح عتريس. و برافق البعثة الاستاذ محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه.