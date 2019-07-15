الشباب والرياضة تطلق الدورة الــ 51 للاستراتيجية والأمن القومي للكوادر الشبابية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية فعاليات الدورة الــ 51 للاستراتيجية والأمن القومي للكوادر الشبابية، والتي تنفذها الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية (ادارة الجامعات) خلال الفترة من 12 إلى 24 يوليو الجاري بمقر أكاديمية ناصر العسكرية، بمشاركه 60 شاب وفتاه من الشباب بالمحافظات المختلفة.

يقوم بالتدريب وتنفيذ البرنامج نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال الاستراتيجية والأمن القومي المصري والعربي.

وتتضمن موضوعات التدريب أهم قضايا وملفات الأمن القومي المصري والعربي وهى (دور القوات المسلحة في التنمية الشاملة وعلاقتها بالشرطة- التخطيط الاستراتيجي القومي وعلاقته بإدارة الازمات- ثورات الربع العربي- التحديات والتهديدات التي تواجه الامن القومي المصري- الصهيونية وقيام دولة إسرائيل- التطور التاريخي لمنظمات المجتمع المدني- المخططات الغربية لتقسيم الشرق الأوسط- دور حلف شمال الاطلنطي

في الشرق الأوسط- الاساليب المستخدمة في حروب الجيل الرابع- الخلفية التاريخية والقانونية لمثلث حلايب وشلاتين- حقوق مصر التاريخية في مياه النيل- شبكات التواصل الاجتماعي ما لها وما عليها بالنسبة للأمن القومي المصري).

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تأهيل وتوعية الشباب سياسياً وأمنياً واقتصادياً ضد المخاطر والتحديات التي تهدد الأمني القومي المصري والعربي، وحمايتهم من الإرهاب والتطرف الفكري.

ونستعرض بالصور جانب من فعاليات اليوم الأول والثاني من برنامج الدورة الــ 51 للاستراتيجية والأمن القومي.